



Израильский "борт №1" возвращается в небо

Официальный государственный самолет "Канаф Цион" вылетел с базы Неватим в Негеве для переподготовки после того, как год стоял в ангаре на базе.



Самолет, который будет обслуживать вероятного премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Ицхака Герцога, совершил пятнадцатиминутный полет.



По информации "Аруц Шева", Нетаниягу намерен использовать этот самолет, несмотря на план уходящего премьер-министра Яира Лапида продать его как гражданский самолет. Заняв пост глав правительства, Лапид приказал отключить и убрать специальные системы на самолете, но теперь кажется, что самолет вернется в небо с неповрежденными системами в течение следующих нескольких недель.



Журналист Ярон Авраам утверждает, что с самолета была снята только одна система - система "Маген Ракия", которая защищает самолет от приближающихся ракет. Теперь система будет переустановлена ​​и восстановлена ​​полная технологическая мощность.