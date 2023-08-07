



Израильский бизнесмен: Сооснователь “Яндекса” убрал Россию из биографии

Сооснователь и бывший генеральный директор “Яндекса” Аркадий Волож позиционирует себя как израильский предприниматель в биографии на своем сайте. Об этом пишет “Агентство”.



“Аркадий Волож – родившийся в Казахстане израильский технологический предприниматель, ученый в области компьютерных технологий, инвестор и филантроп. С 2015 года Волож живет в Израиле, занимаясь в основном разработкой и изучением новых технологий”, – говорится в статье о бизнесмене на английском языке и иврите. В версии на иврите Казахстан не упоминается.



О России, где Волож долгое время жил и вел бизнес, говорится в статье только в контексте компании CompTek, “крупнейшего дистрибьютора телекоммуникационного и сетевого оборудования в России и СНГ”. “Яндекс” в биографии бизнесмена – это “одна из крупнейших интернет-компаний в Европе”.



Юлия Яковлева из “ОВД-Инфо” обратила внимание на изменения в английской версии биографии предпринимателя в “Википедии”. В 2023 году было добавлено, что он “израильский предприниматель, родившийся в Казахстане”. С тех пор статью правили несколько раз, добавляя и удаляя данные о том, что Волож является “российским миллиардером”. По словам журналистки, “упоминания о России из биографии Воложа удаляет пользователь с IP-адресом из Тель-Авива, который не правит никакие другие статьи на ресурсе”.



Известно, что бизнесмен с 2015 года проживает в Израиле.