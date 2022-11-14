



Израильский авторитет прячется на вилле в Марокко и предлагает миллионы бедуинам



Один из главных криминальных авторитетов Израиля, Шалом Домрани арендовал укрепленную виллу в Касабланке, куда переехал вместе с сыном и окружил себя охраной.



Главная его цель - тихо закрыть историю с убийством бедуина-охранника. Однако бедуинская семья, которая считает его виновным, не забывает и не собирается прощать, по данным полицейской разведки.



Источники, знакомые с криминальным миром, сообщают , что огромные суммы, исчисляемые миллионами шекелей, якобы были предложены представителями Домрани и преступниками Офиром и Амосом Лави в качестве компенсации за смерть Маджеда аль-Асада, который был охранником в доме заклятого врага Домрани, Бени Шломо. Асад был застрелен у поместья Шломо в мошаве Халец в июле прошлого года.



"Бедуины ясно дают понять, что их не интересует финансовая компенсация, а только кровная месть. Они однозначно считают Домарни и Леви ответственными за смерть своего друга и члена племени. Если бы охранник был убит другим бедуином из-за семейного конфликта, все еще могло бы закончиться финансовой компенсацией и прощением. Но поскольку это конфликт между преступниками, и его убили евреи, сценарий другой", - объясняет источник, вовлеченный в детали.



Один из людей Домрани рассказывает, что он снял в Касабланке укрепленную виллу, куда переехал вместе с сыном и окружил ее охраной - когда он и его сын большую часть времени находились без интернета и сотового телефона.



Домарни, а также преступники из семьи Лавиа получили предупреждения от полиции, согласно которым, по оперативной информации, они являются "кандидатами на ликвидацию". Это означает, что близкие охранника-бедуина хотят отомстить за убийство своего друга и члена семьи, и считают Домерани и братьев Бейт-Лави ответственными за смерть охранника.