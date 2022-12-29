



Израильский авиаперевозчик Arkia возобновляет полеты в Турцию

Израильский авиаперевозчик Arkia объявил, что с февраля следующего года возобновляет полеты в Турцию, спустя 15 лет перерыва. Об этом пишет Times of Israel.



Авиакомпании Израиля перестали летать на этом направлении из-за опасений по поводу безопасности. Но на следующий день после того, как посол Израиля в Турции Ирит Лилиан вручила свои верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, было объявлено о возобновлении полетов, поскольку страны полностью восстановили дипломатические отношения.



Отмечается, что 26 февраля 2023 года запланирован первый рейс Arkia в Стамбул. В марте авиакомпания планирует открыть дополнительные направления в Анталию.



Ирит Лилиан стала первым послом в Турции за четыре года. Предыдущие два года Лилиан возглавляла посольство в Анкаре, но не в ранге посла.