



Израильские звезды зверства ХАМАС покажут в Голливуде

Израильская звезда Галь Гадот и режиссер Гай Натив обратились к высокопоставленным голливудским деятелям с проектом, цель которого - показ фильма ЦАХАЛа о зверствах ХАМАСа 7 октября.



Собранные пресс-службой ЦАХАЛа кадры, демонстрирующие более 40 минут ужасов, произошедших во время нападения ХАМАСа на Израиль, будут показаны видным деятелям Голливуда.



Представители военного ведомства заявили, что знают о мероприятии, но пока не уверены в его официальной дате и участниках, добавив, что показ будет проходить в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.



Натив отметил, что прохамасовские аккаунты в социальных сетях распространяют информацию о том, что резня на юге Израиля никогда не происходила и была фейком. "Я не позволю этому случиться. Я борюсь за осознание того, что произошло 7 октября. Мы не можем это игнорировать".

