



Израильские женщины стали позднее выходить замуж и рожать детей – отчет

В специальном отчете о женщинах, опубликованном Центральным статистическим бюро Израиля CBS, отмечается сокращение числа женщин в возрасте от 25 до 29 лет, состоящих в браке. В нем также указано, что еврейские женщины рожают детей в более позднем возрасте, чем в прошлом.

Результаты показывают, что из 4 859 600 граждан женского пола, проживающих в Израиле в 2022 году, 26,8% находились в возрастной группе от 0 до 14 лет, 59,5% – от 15 до 64 лет и около 13,7% – от 65 лет и старше.



По состоянию на конец 2020 года около 46,7% еврейских и 70,1% арабских женщин в возрасте от 25 до 29 лет были замужем. В 2010 году эти цифры составляли 50,8% и 77,1% соответственно. В возрасте 45–49 лет 10,7% еврейских женщин и 10,9% арабских женщин были незамужними. В 2010 году эти проценты составляли 7,5% еврейских женщин и 12,4% арабских женщин.



Средний возраст вступления женщин в брак, согласно данным CBS, в 2020 году составлял 26,4 года по сравнению с 24,9 года в 2010 году. Средний возраст разведенных женщин составлял 39,7 лет, а в 2020 году развелись 15 307 человек.



Отмечается, что в 2021 году родили около 181 000 женщин: 27,4% - первого ребенка, 26,1% – второго ребенка и 46% – третьего и более.

У израильских женщин в среднем трое детей, в то время как в других странах ОЭСР этот показатель составляет 1,59. Согласно отчету, женщины рожают первого ребенка в среднем в возрасте 30,6 лет, по сравнению с 29 годами в 2000 году. В 2021 году 7,4% всех новорожденных в Израиле родились у незамужних женщин.



Результаты также показали, что ожидаемая продолжительность жизни женщин была выше, чем у мужчин – 13,5% женщин в Израиле достигли возраста 65 лет, в то время как только 11% мужчин доживали до этого возраста. Ожидаемая продолжительность жизни женщин в 2021 году составила 84,6 года, а мужчин – 80,5 лет, что указывает на небольшое снижение по сравнению с последними годами.



В докладе говорится, что женщин в составе рабочей силы в Израиле немного меньше, чем мужчин. Среди граждан старше 15 лет работали 60,1% женщин по сравнению с 66,6% мужчин. Уровень занятости женщин составил 57,9% по сравнению с 64% среди мужчин. В 2022 году процент безработных женщин составлял 3,6%, а безработных мужчин - 3,9%.