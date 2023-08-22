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Израильские железные дороги перейдут на двухэтажные поезда
22.08.2023 14:06 Алина Груднева

Израильские железные дороги перейдут на двухэтажные поезда

Израильские железные дороги утвердили программу приобретения двухэтажных поездов на 7 миллиардов шекелей.

Это позволит полностью отказаться от одноэтажных составов.

Двухэтажные поезда будут введены в эксплуатацию в ожидании пассажиропотока в 105 миллионов пассажиров в 2025 году и 300 млн - в 2040-м.

План включает заказ 96 двухъярусных вагонов Alstom, которые пополнят текущий парк из 580 составов, а также еще четыре электровоза Traxx. Дополнительные вагоны обеспечат более 1000 посадочных мест.

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