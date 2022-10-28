



Израильские врачи спасают украинцев в горячих точках

Израильские врачи в рамках медицинской гуманитарной миссии Frida спасает украинцев в горячих точках.

Миссия с момента начала полномасштабной войны в Украине помогла более 15 тысяч пациентов.

Врачи, рискуя своими жизнями вместе с украинскими коллегами, работают в Запорожье, Харькове, Чернигове, Буче, Ирпени, Купянске, Изюме, Дергачах, Липцах, Ольховке, Казачьей Лопани.

По данным РБК-Украина, израильский психиатр Герман сказал, что не мог оставаться в стороне и смотреть на человеческое горе. Сам он родом из Украины.

"Я хорошо знаю, что такое сменить место жительства, но не сменить Родину. Я также хорошо помню начало войны на Донбассе, нас с отцом тогда отправили близко к месту боевых действий оказывать медицинскую помощь. А потом началась эта война. Часть моей семьи находилась в Северной Салтовке, которую начали бомбить в первый день", - рассказал он.