



Израильские регуляторы снова расследуют деятельность Binance на местном рынке

Управление рынка капитала проверяет информацию, согласно которой криптовалютная биржа Binance вернулась к работе в Израиле через местный веб-сайт, хотя не получала на это лицензии.



Около года назад Управление уведомило биржу, возглавляемую Чанпенгом Чжао, более известным как CZ, о том, что ее маркетинговая деятельность для израильских клиентов требует наличия лицензии в Израиле.



Тогдашний руководитель Управления, Моше Барекет, связался с представительством биржи в Израиле и предложил ему подать заявку на получение лицензии, но Binance не подала официального запроса.



По требованию регулятора, маркетинг этих услуг для израильских клиентов был прекращен. Однако, похоже, что в последнее время Binance вновь активизировала свою деятельность в Израиле через израильский сайт. Эта деятельность сейчас расследуется регулятором на предмет того, не осуществляется ли она в нарушение закона.



Организации, работающие в Израиле и предоставляющие услуги по покупке, продаже, конвертации и обслуживанию криптографических активов, должны получить лицензию от Управления рынка капитала.



