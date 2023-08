Израильские проститутки бросают “профессию” благодаря Школе моды

Для израильских проституток в Тель-Авиве и Хайфе мода стала спасательным кругом с помощью неправительственной организации Turning the Tables. Организация с 2011 года управляет Школой моды Yotsrot Atid, в которую ежегодно зачисляется примерно сотня таких женщин. Yotsrot Atid, что в переводе с английского означает “создание будущего”, призвана помочь женщинам повысить самооценку с помощью творчества.



Основатель организации, Лилах Цур Бен Моше, рассказала, что большинство женщин находят Turning the Tables благодаря “сарафанному радио”.По ее словам, все женщины школы работают над пошивом джинсовой одежды для бренда Comme il Faut. Этой осенью женщины представят свои изделия на показе мод, где будет продаваться одежда.



“У нас есть женщины, которые являются одинокими; у нас есть матери; у нас есть бабушки; иногда у нас бывает несколько поколений”, – поделилась Лимор Сигал, менеджер организации по развитию ресурсов.



Министерство благосостояния насчитало 14 000 проституток в 2018 году, и руководство Turning the Tables, считает, что это “слишком оптимистичная цифра”. То же исследование показало, что средняя продолжительность жизни проститутки составляет 46 лет. Turning the Tables помогает женщинам уменьшить или аннулировать долги с помощью регламентированных финансовых планов. Организация сотрудничает с Институтом национального страхования для предоставления жертвам проституции.



В Израиле существует несколько организаций, выступающих против проституции, но уникальность Turning the Tables заключается в том, что в Yotsrot Atid делается упор на самооценку.



“Они находятся в состоянии, когда стираются все их отношения с самими собой”, – говорит Сигал. “Когда она сможет посмотреть на свое тело и свою женственность в зеркало и начать с ним новые отношения. Только тогда начинается переход”.

“Много раз у меня на приеме были женщины, чувствовавшие себя потерянными. И я тговорю им: я вижу тебя, я слышу тебя”, – добавляет Сигал. "Ты умна. Ты талантлива. Ты прекрасна. Через год ты будешь другой. Я знаю это."



Организация сообщила, что около 70% женщин в их программе благодаря работе с экспертами в области психического здоровья и социальными работниками, стабилизируют свое финансовое и психическое состояние и избавляются от проституции.