



Израильские подростки катаются на электросамокатах с поддельными правами



Наступили большие каникулы, и подростки начали более активно пользоваться на электросамокатами. По закону использование этих транспортных средств разрешено только лицам старше 16 лет, сдавшим теоретический экзамен, но подростки находят массу креативных способов обойти ограничения некоторых компаний по прокату скутеров - от фотографирования водительских прав родителей до предъявления поддельного удостоверения личности.



За последние два месяца было составлено 50 протоколов на велосипедистов, совершивших правонарушения во время езды на скутере, а с начала года муниципалитет Тель-Авива выписал более 17 тысяч штрафов за запрещенную езду по тротуарам, езду без шлема и другие правонарушения. "Мы следим за соблюдением правил использования шлемов, на тротуарах, в поездах. Все, что необходимо сделать для предотвращения опасности для жителей, идущих по тротуару", - сказала Тахила Плезенталь, инспектор муниципалитета Тель-Авив-Яфо.



Доктор Нета Коэн, директор травматологической службы в отделении скорой помощи больницы "Ихилов", объяснила опасность езды на электроскутерах: "Каждый год мы наблюдаем рост травматизма, и, конечно, во время праздников и летнего сезона количество травм также увеличивается. Мы наблюдаем гораздо более серьезные травмы, особенно при езде без шлема, но также и в шлеме".



