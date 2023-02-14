



Израильские облачные чипы Google на финальной стадии проектирования

Google идет по стопам Amazon и Apple. Согласно отчету технического издания The Information, компания находится на очень продвинутой стадии разработки микрочипа, который будет установлен на ее серверных фермах.



Сообщается, что Google прошла критический этап в разработке двух серий процессоров, которые будут управлять ее серверами и помогут ей избавиться от зависимости от процессоров других компаний, таких как Intel и AMD.



Google, по-видимому, достиг финальной стадии проектирования перед отправкой микрочипа в производство. По крайней мере, компания находится на начальной стадии опытного производства.



Эти процессоры должны будут обеспечивать резервирование друг друга в случае поломки. Оба основаны на архитектуре ARM, британской компании, принадлежащей Softbank, которая конкурирует с Intel.



По данным The Information, первый процессор под кодовым названием Maple основан на дизайне, заказанном компанией Marvell Technology (у которой также есть израильский центр разработки). Дизайн был отправлен тайваньскому производителю полупроводников TSMC для производственных испытаний.



Второй процессор, Cypress, разрабатывается исключительно в Израиле и должен быть отправлен TSMC во втором квартале этого года. Ожидается, что два процессора будут установлены на серверах Google, начиная с 2025 года.



Отметим, что международную деятельность нового подразделения Google по производству микрочипов курирует израильский вице-президент по инженерным разработкам Ури Франк, ранее занимавший должность старшего менеджера в Intel.



