



Израильские модели показали миру зад

Лучшие подруги - модели Лиран Кухнер, Дер Зозовски и фитнес-тренер Лики Розенберг выложили совместное видео, на котором они танцуют и прыгают - пока в какой-то момент не обнажают свои ягодицы. И хотя они постарались и заблюрили свои “тылы”, и на самом деле ничего не видно - но это не помешало критике в сети разразиться в полную силу.



Лиран Кухнер, Дер Зозовски и фитнес-тренер Лики Розенберг часто загружают легкие, юмористические и особенно фотогеничные совместные видео, которые обычно нравятся их подписчикам. Но, похоже, на этот раз они , возможно, ошиблись.



Кухнер, Зозовский и Лики загрузили видео, на котором они танцуют, прыгают и в какой-то момент обнажают свой зад. Хотя они затушевали свои ягодицы и на самом деле ничего не было видно, сам поступок, вероятно, сумел вызвать гнев последователей - и критика не заставила себя ждать. "Как вам не стыдно, немного уважения к своему телу, немного скромности не повредит", - гласит один из комментариев к видео. "Мне было бы стыдно, если бы моя дочь увидела такое видео. Где вы набрались смелости, чтобы разместить что-то подобное в Интернете? Не все дело в лайках и просмотрах", - написал другой подписчик.

