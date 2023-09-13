



Израильские добровольцы будут охранять предприятия от рэкетиров

Организация “Ад Кан” начала подготовку сотен добровольцев для защиты предприятий от рэкета, в том числе многих бывших сотрудников службы безопасности. Об этом сообщила 13 сентября газета “Маарив”.



Обучение проведет организация “Хашомер”, занимающаяся защитой сельскохозяйственных территорий.



“Через месяц мы уже будем развернуты в различных местах по всей Верхней Галилее”, – говорит Ярив Бен Ами, основатель “Ад Кан”. “Наша цель – охранять предприятия в городских районах, таких как такие как Кирьят-Шмона, Хацор ха-Глилит, Цфат, Бейт-Шеан, Кацрин и т. д.



По его словам, “в настоящее время нами управляет иностранное правительство – преступные группировки, которые диктуют, как нам жить”.