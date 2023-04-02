



Израильские больницы тестируют транспортировку дронами крови для переливания

Сегодня в Израиле состоялся первый пилотный запуск дрона, доставляющего кровь из одной больницы в другую.



Пакеты крови, предоставленные MDA, были доставлены бесполотником, построенном бразильской компанией Speedbird Aero, из медицинского центра Рамбам в Хайфе в медицинский центр Галилеи в Нагарии, расположенный в 25 километрах. Во время пробного полета дрон транспортировал 3,8 кг крови. Максимальная грузоподъемность этой модели БПЛА составляет 10 кг.

