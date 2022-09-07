



Израильская звезда TikTok и Instagram скончался в возрасте 28 лет



Идан Охайюн, звезда социальных сетей TikTok и Instagram, скончался минувшей ночью в возрасте 28 лет.



Охайюн выкладывал популярные видео еде, в которых он также посмеивался над своим избыточным весом.



Борьбу с ожирением Охайюн превратил в успех в социальных сетях - у его TikTok было 114 тысяч подписчиков, у Instagram- 47 тысяч.



В 2018 году Охайюн принимал участие в ТВ-шоу и взял на себя обязательство сбросить 100 кг за один год. Он рассказал: "Когда мне было 4 года я уже весил 50, в 13,5 - 190 кг. Это не жизнь - быть толстым человеком. Я мечтаю жить. Никакой другой мечты. только жить".



Сбросить сто килограмм ему не удалось, но через год он сказал: "Что-то хорошее произошло в этом году. Я не сбросил вес, но и не прибавил - и такого со мной еще не случалось. Очень трудно сбросить 100 кг. Даже 50 кг. сбросить трудно. Я думаю, что я был слаб и не проявил достаточного желания. Не знаю, почему у меня не получилось. Может быть. я недостаточно этого хотел”.



В последние дни Охайюн чувствовал себя плохо - скончался минувшей ночью.