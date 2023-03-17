



Израильская звезда TikTok арестована во Франции за попытку контрабанды

На этой неделе во Франции была арестована израильская звезда TikTok вместе с тремя другими по подозрению в попытке контрабандного ввоза в страну около 220 кг листьев ката.



Шен Элькаям, у которой около 60 000 подписчиков в социальной сети, была остановлена в парижском аэропорту Орли и в настоящее время находится под арестом вместе с другими, пока местная полиция проводит расследование.



Хотя в Израиле листья разрешены, в Европе они считаются наркотиком и незаконны.



Листья кат содержат два амфетамина, катинон и катин. Среди положительных эффектов — ощущение легкой эйфории, повышение концентрации внимания и снятие усталости. Однако они также представляют несколько рисков для здоровья, включая депрессию, раздражительность, повышенное кровяное давление и частоту сердечных сокращений, потерю аппетита и бессонницу.



В Израиле нет ограничений на продажу или распространение ката, и он часто используется йеменскими и эфиопскими общинами страны.



В последние годы израильские организованные преступные группировки платят путешественникам за контрабанду листьев ката в европейские страны, где их можно продать за огромные суммы.



Друг одного из арестованных рассказал 12 каналу: “Кто-то их использовал и соблазнил на контрабанду, утверждая, что это не наркотик и с ними ничего не случится. Они поверили продавцу, и теперь им конец”.



