



Израильская знаменитость призвала к бойкоту магазины сети Zara



Одним из явлений, с которым приходится сталкиваться государству Израиль с начала операции "Железные мечи", является пропалестинское подстрекательство в сети.



Вчера вечером, 14 октября, стало известно, что сотрудники сети магазинов модной одежды Zara опубликовали в интернете посты в поддержку Газы и организации ХАМАС, а менеджеры компании также выступили в интернете против Израиля.



Против компании выступила израильская знаменитость Офира Асаяг, которая призвала не покупать больше товары этой компании до тех пор, пока из нее не будут уволены все сотрудники, поддержавшие убийц детей.



"Если это правда, что арабские сотрудники Zara Jerusalem выражали поддержку палестинскому терроризму, то Zara должна немедленно их уволить", - написала Асаяг и уточнила: "Если нет, то вы никогда не должны делать там покупки".