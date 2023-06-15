



Израильская правозащитная группа призывает прекратить упоминать “Западный берег”

Шай Глик, генеральный директор правозащитной группы B’Tslamo, в среду написал письмо в израильскую общественную радиовещательную корпорацию “Кан”, призывая ее журналистов прекратить использовать термин “Западный берег” для Иудеи и Самарии.



В письме генеральному директору “Кан” Глик отметил, что официальным термином в Израиле для территорий, захваченных в ходе Шестидневной войны, являются Иудея и Самария.



“Неверно, что госкорпорация использует иностранный термин “Западный берег”, оставшийся от иорданской оккупации до 1967 года”, – писал Глик.

“Западный берег” возник как сокращенная версия “Западный берег Трансиорданского Хашимитского королевства”.



Ранее он поднимал этот вопрос перед компанией, которая утверждала, что журналисты используют термин “Западный берег” при обсуждении палестинских вопросов, тогда как Иудея и Самария используются при решении израильских вопросов.



“Но на самом деле, даже в отношении израильских тем, таких как террористические нападения на израильтян,”Кан” использует термин “Западный берег”, – написал Глик в своем письме.



“Термин “Западный берег” наносит ущерб публичной дипломатии, поскольку он связывает регион с Иорданским королевством и не отражает древнюю связь еврейского народа с Иудеей и Самарией”, – добавил он.



“Я требую, чтобы вы приняли меры и уточнили процедуры, чтобы “Кан” на английском языке использовал только официальный термин, который используется в Государстве Израиль: Иудея и Самария”, – написал Глик.