



Израильская полиция займется “торопливыми” водителями

С января 2023 года дорожная полиция собирается наказывать по всей строгости водителей, которые начинают ехать на мигающий желтый сигнал, появляющийся перед переключением светофора на зеленый или красный свет.



Движение на желтый сигнал будет приравнено к более серьезным нарушением – движению на красный свет.



Чтобы получить отчет о пересечении перекрестка на красный свет, дорожная камера будет делать два снимка – перед полным красным сигналом и во время переключения, чтобы получить доказательство того, что транспортное средство действительно пересекло перекресток, нарушив правила.



В этом году из-за несоблюдения правил на светофоре произошло 1898 ДТП, в результате которых погибли 24 человека. Это на 20% больше, чем в 2021 году.