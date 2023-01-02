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Израильская певица Офра Хаза вошла в список 200 величайших певцов всех времен
02.01.2023 21:40 Ольга Белозерова

Израильская певица Офра Хаза вошла в список 200 величайших певцов всех времен

Израильская певица Офра Хаза вошла в список 200 величайших певцов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Исполнительница заняла 186-е место в рейтинге. 

"Вдохновленная своим йеменско-еврейским происхождением, Хаза объединила традиционные вокальные условности с современной техникой, чтобы создать что-то, что казалось одновременно древним и опережающим свое время", - пишет журнал об израильской певице.

Кроме этого, Rolling Stone назвал ее "Мадонной Ближнего Востока" за тот ажиотаж, который произвели альбомы Офры Хазы на поп-рынке США.

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