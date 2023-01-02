



Израильская певица Офра Хаза вошла в список 200 величайших певцов всех времен

Израильская певица Офра Хаза вошла в список 200 величайших певцов всех времен по версии журнала Rolling Stone.



Исполнительница заняла 186-е место в рейтинге.



"Вдохновленная своим йеменско-еврейским происхождением, Хаза объединила традиционные вокальные условности с современной техникой, чтобы создать что-то, что казалось одновременно древним и опережающим свое время", - пишет журнал об израильской певице.



Кроме этого, Rolling Stone назвал ее "Мадонной Ближнего Востока" за тот ажиотаж, который произвели альбомы Офры Хазы на поп-рынке США.