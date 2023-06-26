Израильская модель Мишель Герциг выходит замуж за вратаря “Реала” Тибо Куртуа
В преддверии свадьбы Герциг и Куртуа провели вечеринку на юге Франции, где менталист Лиор Сушар поразил гостей своим чувственным выступлением, а ди-джей Итай Гало задал атмосферу вечера. Ранний отъезд Куртуа из бельгийского лагеря породил слухи о скорой свадьбе.
Долгожданный союз израильской модели Мишель Герциг и вратаря мадридского “Реала” Тибо Куртуа украсил изысканную атмосферу Каннского вечера в понедельник. Год назад стало известно об их помолвке, и теперь к паре присоединились друзья и члены семьи с обеих сторон для бракосочетания.
Тибо Куртуа женился на израильской модели Мишель Герциг 😍👰— Sports.ru (@sportsru) June 26, 2023
На свадьбе в Каннах было около 300 гостей, в том числе Флорентино Перес, Лука Модрич и Карим Бензема 👏 pic.twitter.com/vCK8r41qDP