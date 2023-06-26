



Израильская модель Мишель Герциг выходит замуж за вратаря “Реала” Тибо Куртуа

В преддверии свадьбы Герциг и Куртуа провели вечеринку на юге Франции, где менталист Лиор Сушар поразил гостей своим чувственным выступлением, а ди-джей Итай Гало задал атмосферу вечера. Ранний отъезд Куртуа из бельгийского лагеря породил слухи о скорой свадьбе.



Долгожданный союз израильской модели Мишель Герциг и вратаря мадридского “Реала” Тибо Куртуа украсил изысканную атмосферу Каннского вечера в понедельник. Год назад стало известно об их помолвке, и теперь к паре присоединились друзья и члены семьи с обеих сторон для бракосочетания.

