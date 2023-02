Израильские новаторы адаптировали VR-шлем для глазной хирургии

Израильские новаторы превратили технологию, созданную для пилотов истребителей, в гарнитуру дополненной реальности для помощи хирургам-офтальмологам.



Речь идет о VR-шлеме - гарнитуре от Beyeonics One, которая сейчас внедряется в Европе, получив осенью знак CE. В Америке она одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, после того как была использована для проведения 2 000 операций на исследовательских этапах.



Эта технология недавно стала предметом рецензируемого исследования, которое показало хорошие результаты при ее первом применении для эндотелиальной кератопластики, сложной процедуры по удалению аномального вещества из роговицы.



Beyeonics One - это адаптация головных дисплеев, которые пилоты используют уже несколько десятилетий и которые все более совершенствуются. Рон Шнайдер работал над такими дисплеями в израильской оборонной компании Elbit и создал компанию Beyeonics, которую он сейчас возглавляет в качестве генерального директора, чтобы развивать эту технологию.



"Стандартным инструментом сегодня является старомодный хирургический микроскоп. Но для полетов существуют продвинутые гарнитуры визуализации, и идея заключается в том, чтобы использовать эти возможности для хирургии ", - сказал Шнайдер в интервью газете The Times of Israel.



Когда хирурги надевают гарнитуру Beyeonics One, они видят очень сильно увеличенное изображение глаза, а также важную информацию о пациенте, полученную в ходе предоперационных тестов и проверок. В целях гигиены им не нужно прикасаться к клавиатуре, а достаточно контролировать свой обзор жестами головы.



Beyeonics One не была единственной доступной смарт-гарнитурой, но, по словам Шнайдера, она отличалась очень четким изображением и высоким уровнем хирургических данных.



Шнайдер сказал, что VR-шлем будет развиваться через ряд программных приложений с различными функциями, например, приложения, предупреждающие врачей о различных рисках во время операции на основе изображений, которые она обрабатывает.