



Израиль занял последнее место среди стран ОЭСР по индексу гендерного равенства

Израиль получил самый низкий балл среди 38 стран ОЭСР в недавнем индексе гендерного равенства, набрав менее половины среднего показателя.

Индекс социальных институтов и гендера ОЭСР оценивается от 0 до 100, где ноль указывает на отсутствие гендерной дискриминации. Израиль набрал 33,4 балла по сравнению с 20,1 балла в США, 12,1 балла в Великобритании, 10,2 балла во Франции, 15,9 балла в Румынии и 24,7 балла в Турции.



Рейтинг ставит Израиль и Японию (33,3) в качестве стран ОЭСР с самым большим разрывом в гендерном равенстве. Полный индекс ОЭСР исследовал 179 стран мира по четырем параметрам: дискриминация в семье, защита и личная безопасность, доступ к финансовым ресурсам и осуществление гражданских свобод. По уровню дискриминации в семьях, Израиль набрал 40,9 балла, в то время как средний показатель по странам ОЭСР составил 14,2, а средний мировой показатель – 37,8.



Адвокат Айелет Разин Бет Ор, директор государственного управления по улучшению положения женщин, считает, что выводы “вызывают беспокойство и требуют от всех, кто занимается этим вопросом, тщательного изучения”. Она выразила надежду, что создание Министерства по улучшению положения женщин под руководством Мэй Голан сделает этот вопрос приоритетным на национальном уровне, включая выделение ресурсов для сокращения разрыва.



“Гендерное равенство – это составляющая устойчивости, процветания и стабильности общества”, – говорит Разин Бет Ор. “Государство Израиль движется в этом направлении, но нет сомнений, что до достижения цели еще далеко”.



Хадас Даниэли Елин, генеральный директор неправительственной лоббистской группы “Сеть женщин Израиля”, раскритиковала правительство за игнорирование проблемы насилия в отношении женщин и обвинила радикальные элементы в коалиции в том, что они ставят под угрозу равенство посредством религиозного принуждения.



“Шестнадцать женщин были убиты с начала года, и нет никого, кто взялся бы за эту проблему и решил ее должным образом”, – говорит она, явно намекая на министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира. “Правительство мешает женщинам жить в условиях равенства, когда оно подвергает женщин политике, которую экстремисты в правительстве стремятся навязать женщинам, принимает законы, отдающие приоритет законам Торы над гражданским законодательством, и игнорирует исключение женщин в общественной сфере”.



В марте Министерский комитет по законодательству решил отклонить инициированный предыдущей коалицией законопроект о введении электронного отслеживания лиц, совершивших насилие в семье, при этом Бен-Гвир пообещал представить более “сбалансированную” версию, которая также касается ложных обвинений против мужчин.