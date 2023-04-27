



Израиль вновь продлил срок пребывания украинских беженцев

Израиль официально продлил срок пребывания в стране украинских беженцев и отменил некоторые ограничения.



Согласно информации МВД, такое решение было принято по итогам длительных переговоров с посольством Украины.



"МВД Израиля принято решение о продлении срока пребывания для граждан Украины, легально находившихся в Израиле по состоянию на 24.02.2022, а также въехавших в страну позже, до 31.07.2023", — сказано в заявлении.



Уточняется, что министр внутренних дел Моше Арбель обновил политику пребывания граждан Украины, находящихся в Израиле. Он объявил, что никаких принудительных действий не будет приниматься в отношении трудоустройства граждан Украины при условии, что с момента их въезда в Израиль прошло 90 дней и что они имеют украинский паспорт.

