



Израиль в первой пятерке самых счастливых стран в мире

Финляндия в шестой раз подряд (по состоянию на март 2023 года) признана самой счастливой страной в мире, а Израиль — на четвертом месте, пишет Jewishpress со ссылкой на отчет The World Happiness Report, публикующий статьи и рейтинги национального счастья.



При определении уровня счастья в стране учитываются шесть факторов: доход, здоровье, есть на кого рассчитывать, чувство свободы в принятии ключевых жизненных решений, щедрость и отсутствие коррупции.



Доклад о мировом счастье за 2023 год представлял собой трехгодичный анализ 2020–2022 годов, на который сильно повлиял COVID-19 и другие серьезные проблемы.



Самой счастливой страной признана Финляндия, далее следуют Дания, Исландия, Израиль и Нидерланды. В топ-10 рейтинга Израиль поднялся на пять позиций, а Швейцария опустилась на четыре позиции.



Соединенные Штаты заняли 15 место, Ливан – 136, Иран — 101, Египет — 121, ОАЭ — 26.





