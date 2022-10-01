



Израиль принимает российских беженцев от мобилизации в общем порядке иммиграции

С момента объявления "частичной" мобилизации в России в Израиль въехали в качестве туристов более 6,500 граждан России (в том числе около 900 потенциальных репатриантов), и 135 из них получили отказ во въезде. Их выслали обратно в Россию, где им угрожает принудительная мобилизация, сообщает "Haaretz".



В иммиграционном управлении МВД заверили, что никаких изменений в политику пограничного контроля в последние месяцы не вносилось - Израиль по-прежнему депортирует лишь тех, кого подозревает в намерении незаконно остаться в стране. Приведенные цифры это подтверждают: подавляющее большинство российских туристов, включая беженцев от мобилизации, благополучно получили разрешение на въезд.



Отказ во въезде может грозить тем, кто в прошлом уже пытался получить в Израиле вид на жительство или гражданство и получил отказ, и русским мужчинам, которые могли бы иметь право на репатриацию, если бы приехали вместе с еврейскими женами, но прилетели без семей и сообщили о планах на получение гражданства. Из прошлой практики известно, что “подозрительными” для служб пограничного контроля могут выглядеть не имеющие права на репатриацию родственники израильтян, особенно безработные и не имеющие никакой собственности в России, а также туристы, прилетевшие в Израиль с билетом в один конец.



С начала года до конца августа в Израиль въехали 75 тысяч туристов из России, почти втрое меньше, чем за тот же период “докоронавирусного” 2019 года, - при том, что алия из России выросла более чем втрое. Это показывает, что Израиль привлекателен в качестве страны-убежища преимущественно для тех, кто подпадает под Закон о репатриации. Для “беженцев от мобилизации” без еврейских корней Израиль обычно служит транзитным пунктом на пути в Европу или США, как единственная западная страна, сохраняющая прямое авиасообщение с Россией, к тому же у многих россиян есть в Израиле друзья или близкие, готовые им помочь.



Война и принудительная мобилизация в России могут служить “смягчающим обстоятельством” для израильских иммиграционных служб - адвокаты, помогающие отправленным на депортацию, сообщили уже о двух случаях, когда апелляции с упоминанием угрозы для жизни депортируемых были удовлетворены, и “отказникам” разрешили въезд в страну.