



Израиль получил от Ирландии 22 тома генеалогических архивов XVIII-XX веков

Национальная библиотека Израиля приняла в дар 22 тома архивов из Базы данных ирландской еврейской семейной истории, которая отслеживает более трех столетий еврейской жизни в Ирландии. Об этом сообщает JTA.



База данных, составленная президентом Ирландского еврейского генеалогического общества Стюартом Розенблаттом, включает в себя исчерпывающие сведения: от записей о захоронениях и рождениях, составленных в конце XIX века, до полицейских реестров иммигрантов в начале XX века, а также других источников, начиная с 1700-х годов до наших дней.



“Эти тома – живая история людей, которых уже нет”, — сказал Розенблатт в Национальной библиотеке, которая в понедельник провела церемонию чествования архивов.



“Рождения, браки, смерти, перепись населения, регистрация иностранцев, членство в общинах синагог, домашние и рабочие адреса, детализация еврейских могил и надписи – это всего лишь выборка из 22 томов, которые помогут семьям открыть для себя свое богатое ирландское наследие. Для меня большая честь иметь свои личные тома в Национальной библиотеке Израиля в Иерусалиме”.



Первыми евреями, поселившимися на острове, была небольшая община сефардских мигрантов, спасавшихся от испанской инквизиции в XV веке, но в Ирландии в конце XIX и в начале XX веков наблюдался больший приток евреев в связи с волной еврейской иммиграции из Восточной Европы в Великобританию, частью которой в то время была Ирландия.



Сегодня в Ирландии проживает около 3 тысяч евреев, а еврейское население всего острова, включая Северную Ирландию, никогда прежде не превышало этого показателя более чем в два раза. Но среди них было немало известных фигур в еврейской и израильской истории, в том числе раввин Исаак Герцог, дед нынешнего президента Израиля. Герцог служил главным раввином ирландского свободного государства после обретения им независимости от Великобритании, и впоследствии он стал первым главным ашкеназским раввином Израиля. Его сын Хаим Герцог занимал пост президента Израиля в 1980-х годах.



“Излишне говорить, что я испытываю чувство гордости как израильский еврей, имеющий прямую связь с Ирландией, и особенно рад тому, что эти книги прибыли в Израиль”, – заявил президент Герцог.



“Этот необычный ресурс позволит ученым, исследователям, членам ирландско-еврейской общины и их потомкам углубить понимание своей родословной и наследия”, – сказала глава отдела коллекций Национальной библиотеки Израиля Ракель Укелес, “Эта база данных знаменует собой еще одну веху в нашем непрекращающемся поиске ресурсов, документирующих историю и культуру еврейских общин по всему миру”.

