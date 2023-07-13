



Израиль подвергается нападкам в Twitter в разы чаще, чем другие страны

В социальной сети Twitter в постах, касающихся нарушения прав человека, Израиль встречается более чем в 10 раз чаще, чем любая другая страна.



Соответствующее исследование провели Фонд семьи Рудерман и Исследовательский институт сетевых инфекций (NCRI)



Выяснилось, что в вопросах нарушения прав человека, Израиль упоминается в 12 раз чаще, чем Китай, в 38 раз чаще, чем Иран, в 111 раз больше, чем КНДР.



Соответствующий отчет был обнародован на заседании Кнессета по вопросам израильско-американских отношений.

