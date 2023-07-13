Израиль подвергается нападкам в Twitter в разы чаще, чем другие страны
В социальной сети Twitter в постах, касающихся нарушения прав человека, Израиль встречается более чем в 10 раз чаще, чем любая другая страна.
Соответствующее исследование провели Фонд семьи Рудерман и Исследовательский институт сетевых инфекций (NCRI)
Выяснилось, что в вопросах нарушения прав человека, Израиль упоминается в 12 раз чаще, чем Китай, в 38 раз чаще, чем Иран, в 111 раз больше, чем КНДР.
Соответствующий отчет был обнародован на заседании Кнессета по вопросам израильско-американских отношений.