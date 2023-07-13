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Израиль подвергается нападкам в Twitter в разы чаще, чем другие страны
13.07.2023 13:34 Алина Груднева

Израиль подвергается нападкам в Twitter в разы чаще, чем другие страны

В социальной сети Twitter в постах, касающихся нарушения прав человека, Израиль встречается более чем в 10 раз чаще, чем любая другая страна.

Соответствующее исследование провели Фонд семьи Рудерман и Исследовательский институт сетевых инфекций (NCRI)

Выяснилось, что в вопросах нарушения прав человека, Израиль упоминается в 12 раз чаще, чем Китай, в 38 раз чаще, чем Иран, в 111 раз больше, чем КНДР.

Соответствующий отчет был обнародован на заседании Кнессета по вопросам израильско-американских отношений.
 

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