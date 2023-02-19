



Израиль: первоклассников будут учить английскому online учителя из-за рубежа



Министерство просвещения Израиля недавно подписало соглашение с компанией Helen Doron Connect, которая работает в сфере образования для детей, подростков и взрослых с помощью уникальной онлайн-платформы. Helen Doron Connect - это бренд для изучения английского языка онлайн от образовательной группы Helen Doron, которая специализируется на изучении английского языка для детей и молодежи уже более 37 лет.



В рамках соглашения компания проведет трехлетний пилотный проект по онлайн-обучению детей 1 и 2 классов в школьное время. Пилот начнется в следующем месяце примерно в 20 школах по всей стране, по одному часу в неделю в разных городах: Хайфе, Петах-Тикве, Рош Ха Аин, Эйлате, Гуш-Эционе, Тире, Тайбе и других. В рамках этой онлайн-программы Хелен Дорон будет учиться на уникальной платформе, разработанной для онлайн-занятий в небольших группах с преподавателями из-за рубежа.



Helen Doron Connect предоставляет образовательные онлайн-программы с богатым содержанием, включая песни и игры. Уникальная методика Helen Doron позволяет студентам учиться в веселой, простой форме и изучать новый язык естественным образом. Все учебные материалы являются эксклюзивными и признанными во всем мире материалами методики изучения английского языка Хелен Дорон. Учебные программы предоставляются преподавателями компании, которые прошли специальную подготовку для преподавания учебных программ онлайн.





