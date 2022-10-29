



Израиль переводит часы на зимнее время: что нужно знать

В ночь на 30 октября, в 02:00 в Израиле переводятся часы на зимнее время.

Таким образом, сегодня ночью нужно будет переставить часы на час назад.

На электронных устройствах, таких как компьютеры, гаджеты, телефоны, они переведутся самостоятельно. Остальные, например обычные будильники, наручные механические / электронные (не "умные" часы) придется переводить вручную.

Закон гласит, что "каждый год, с последней пятницы марта до последнего воскресенья октября, время в Израиле будет двигаться вперед на один час".