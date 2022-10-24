



Израиль переходит на зимнее время

В ночь с субботы на воскресенье, 30 октября, Израиль перейдет на зимнее время. Переход произойдет в 02:00 ночи, когда все часы будут переведены на один час назад, на 01:00.



Переход на летнее время - в пятницу, 24 марта 2023 года. Генеральный директор Министерства внутренних дел Яир Хирш сказал: "Летнее время, которое заканчивается в конце недели, в этом году длится 210 дней, и дополнительный час дневного света в длинное летнее время принес пользу гражданам страны, экономике и торговле. Зимнее время, которое начнется в конце следующей недели, закончится подготовкой к очередному празднику Песах”.



Если вы не уверены, что ваш телефон автоматически обновил время, зайдите в настройки телефона и в настройках измените установку даты и времени с "автоматической установки" на "местное время" и выберите "Иерусалим, Израиль". Таким образом, время изменится на один час назад. Но в подавляющем большинстве смартфонов время будет обновляться автоматически.

