



Израиль направил предупреждение ХАМАСу в связи с Маршем Флагов в День Иерусалима

Израиль направил сообщение террористической группировке ХАМАС через Египет в преддверии предстоящего Марша Флагов в честь Дня Иерусалима, предупредив, что Израиль будет жестко реагировать на любые провокации, сообщает 12 канал.



Марш Флагов в честь Дня Иерусалима становится все более острой проблемой для Израиля, привлекая десятки тысяч представителей национальной религиозной молодежи, чтобы отметить годовщину захвата Израилем Восточного Иерусалима во время Шестидневной войны 1967 года.



Ежегодное мероприятие вызывает опасения обострения напряженности в отношениях с палестинцами. Два года назад марш сыграл свою роль в развязывании короткой войны с базирующимися в Газе террористами, а в прошлом году на нем происходили спорадические столкновения, и сотни участников снимали на видео скандирование "Смерть арабам" и другие расистские и исламофобские лозунги.



Согласно телерепортажу, премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил, что марш будет проходить так же, как и в предыдущие годы, а это означает, что он не будет проходить через Мусульманский квартал. И это несмотря на комментарии высокопоставленных чиновников о том, что правительство было настроено изменить маршрут.



В этом году митинг запланирован на четверг, 18 мая.

