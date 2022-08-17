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Израиль и ПА договорились о доставке воды палестинским фермерам
17.08.2022 10:26 Евгения Маркова

Израиль и ПА договорились о доставке воды палестинским фермерам

Гражданская администрация Израиля выдала разрешение на строительство Палестинскому водному управлению для строительства магистрального трубопровода для транспортировки очищенных сточных вод с очистного сооружения Аль-Бира недалеко от Рамаллы. Вода будет поставляться палестинским фермерам в Иерихонской долине для использования в сельском хозяйстве.

По 30-километровому трубопроводу будет поступать 2,5–3,5 миллиона кубометров в год столь необходимой хорошо очищенной воды.

Существующая инфраструктура перекачки и очистки воды в долине реки Иордан постепенно ухудшается, а воздействие изменения климата усиливается. Кроме того, неочищенные сточные воды наносят ущерб природному заповеднику Нахаль Прат, загрязняя родники. Постройка новой магистрали и очистка мточных вод должны решить проблему и спаси заповедник.

Успешным переговорам между израильской гражданской администрацией и Палестинским водным управлением способствовал Институт Арава – ведущее академическое и исследовательское учреждение в Израиле, которое продвигает трансграничное экологическое сотрудничество в условиях острого политического конфликта. 

После четырех лет совещаний, полевых исследований, отчетов и проектов были представлены и утверждены окончательные планы, а на прошлой неделе было выдано разрешение на строительство.

"Вода — ценный ресурс. Однако это не такой редкий ресурс, как доверие. Эта работа, основанная на отношениях и доверии, демонстрирует, что региональное сотрудничество возможно и, по сути, необходимо для решения экологических проблем, которые растут с воздействием климата. Подобные соглашения будут поддерживать устойчивость региона и гарантировать, что эти фермеры не станут климатическими беженцами", — заявил д-р Тарек Абу Хамед, исполнительный директор Института Арава.
 

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