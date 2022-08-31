



Израиль и Германия заключили соглашение о компенсации семьям погибших в Мюнхене

"Мы приветствуем тот факт, что незадолго до пятидесятой годовщины массового убийства израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене была достигнута договоренность о проведении исторического расследования, взятии на себя ответственности и соответствующей компенсации семьям жертв", — говорится в совместном заявлении президента Израиля Исаака Герцога и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.



Как сообщают немецкие СМИ, семьи 11 израильских спортсменов, убитых палестинцами на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, достигли соглашения с правительством Германии по давно спорному иску о компенсации.



Анки Спитцер, представитель семей жертв "Мюнхенской резни", сообщила немецкому новостному каналу RND, что соглашение с федеральным правительством заключено. и семьи приедут в Мюнхен.



Ранее в этом месяце родственники погибших спортсменов заявили, что собираются бойкотировать церемонию, посвященную 50-летней годовщине трагедии в Мюнхене, которая должна состояться в понедельник 5 сентября. По словам семей, сумма предложенной компенсации была слишком низкой.



Сегодня несколько СМИ сообщили, что Германия увеличила свое предложение семьям примерно до 28 миллионов евро.



Немецкие СМИ сообщили, что в ходе переговоров в течение последних нескольких недель правительство Германии первоначально предложило семьям 10 миллионов евро, включая уже сделанные платежи. Правительство публично не раскрыло окончательную сумму компенсации.