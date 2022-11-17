



Израиль, готовься! К нам едет панк-рок-группа "Кис-кис"!

Больше никаких ограничений, только молодость и угар! Только любовь и свобода! Все это испытают любители панк-рока 2 декабря. Не ищите таинственных знаков, нет здесь и нумерологической тайны. Есть только факт: 2 декабря 2022 года в солнечном Тель-Авиве с единственным концертом в рамках «бешеного» гастрольного тура выступят ну-у-у о-о-о-о-о-чень талантливые, ну о-о-о-о-о-чень неординарные, ну о-о-о-о-о-чень эпатажные девчонки из Санкт-Петербурга – неутомимые питерские рок-н-ролльщицы панк-рок-группы «Кис-кис»!







Девчонки без цензуры, то есть матом, песнями «Сука», «Когда я умру», «Девочка-мальчик», другими новыми и старыми треками, ясно и доходчиво расскажут, «как перестать беспокоиться и начать жить». Это будет десятикратный удар новым звуком, более серьёзными, взрослыми темами песен, свежим взглядом на детали. Это абсолютно новый этап жизни «Кис-кис» как группы. И милые «мразюшки» ну очень хотят, чтобы все важные, интимные для группы моменты, разделили с ними пришедшие на шоу зрители и фанаты.



А так и будет, скажут фаны: где бы «Кис-кис» не звучали – будь то топы всевозможных чартов, авторские плей-листы или просто рекомендация в соцсетях; будь то телешоу, концерт или фестиваль, – эти питерские «мразюшки», которые, к слову, борются с насилием над женщинами, зажигают и отжигают на «все сто» в режиме non-stop!



…Читатель уже не первый раз по тексту встретил слово «мразюшки» и наверняка офи…ел (задумался): это что за фи…ня (ерунда) такая, это что за оскорбительный сленг? Да, группа ходит по краю; да, воспевает половые извращения, но ЭТО ЖЕ ПЕРЕГИБ!..



Вносим ясность: в нашем случае «мразюшки» – это не оскорбление, а ласкательное выражение, которое признает талант девчонок и приветствует их стремление не бояться быть дерзкими и раскрепощенными, смелыми в мыслях, песнях, действиях и в жизни, и на сцене.







Мы приветствуем все то, за что группа «Кис-кис» была «удостоена звания «мразюшки», но уже из уст российского чиновника, депутата Красноярского горсовета Вячеслава Дюкова. Он не только не понял, не оценил творчества группы (а пытался ли – это большой вопрос). Он сделал все, чтобы сорвать концерт в городе Красноярск и помешать большому гастрольному туру «Кис-кис» по югу России.



Кто-то скажет: ну как же, чиновник мешает населению окультуриваться, а особенно молодежи; лишает народ зрелищ, аж уж тем более молодежь. Да быть того не может! Лишить денег – это да, но не зрелищ! Больше ж не выберут! Очень даже может.



И чтобы не пятнать имя чиновника (а поздно, батенька), была выбрана официальная, можно сказать шаблонная для организаторов, версия срыва концерта «Кис-кис» в баре Mods: «технические неполадки». Конечно же, все «поверили», особенно увидев, что с момента объявления об отмене концерта до самого дня концерта в баре играли группы, и «технические неполадки» оказались не такими и ужасными…



…Кстати, пока менеджеры группы разбирались с организаторами, нарисовался интереснейший документ: депутата Красноярского горсовета Вячеслава Дюкова так сильно удивил (или возбудил?..) анонс выступления группы «Кис-кис», его так сильно возмутило (или все же возбудило?), что девушки воспевают со сцены половые извращения, что он ничего другого не придумал, как назвать участниц панк-рок-группы «мразюшками».



Позже выяснится, что главной причиной срыва концертов по всему югу России группы «Кис-кис» станет… и не угадаете – нет, не половые извращения «мразюшек».







Российские чиновники посчитали недопустимым то, что девушки прямо со сцены на своих концертах так же, как и про любовь, смело и открыто выражают поддержку Вооруженным Силам Украины и «киевскому режиму».



Это подтвердилось в официальной «отписке» менеджерам группы. Приводим «железный» аргумент заочно знакомого нам депутата Дюкова. ВНИМАНИЕ, цитируем: «Отмена концертов поможет сохранить суверенитет от западной мерзости, развращающей наших детей и молодежь…». Протираем глаза, читаем еще раз: «…сохранить суверенитет от западной мерзости…». И не надо смеяться – серьезные ж вещи пишет депутат! Как говорится, no comments…



Между прочим, на фоне таких вот новостей кое кто даже успел «похоронить» группу. Мол, с такими то «палками в колеса» на таком-то – депутатском – уровне, «Кис-кис» точно не вытянет.



Ошибаетесь, «дорогуши»! Вся эта «чиновничья мясорубка» уж точно не остановит и не остудит пыл и сердца тех, кто собирает концертные залы и стадионы. Наоборот, этих чертовок трудности только заводят, возбуждают и побуждают в новым действиям! Запомните, недруги, «КИС-КИС» NOT DEAD! Питерские «мразюшки» отправились в «бешенные гастроли» туда, где им рады, где преданные фанаты ждут их оголенные тела и души в переносном и буквальном смысле!



Первая остановка – Израиль, куда, к слову, «Кис-кис» приезжает не первый раз. Именно с солнечного Тель-Авива начинается «бешенный тур» «Кис-кис»: милые и сексуальные «мразюшки» зажгут и отожгут по полной, и в этом им поможет теплая, любящая, понимающая и принимающая такими, какие они есть, публика!







Девочки «Кис-кис» созрели и уверены: их ждет еще множество больших (бешеных) гастрольных туров, они будут собирать многотысячные стадионы в разных странах. Они продолжат так же дерзко и смело покорять новые вершины и радовать армию поклонников своим эпатажным творчеством.



Это будет, обязательно будет «завтра». А «сегодня», здесь и сейчас панк-рок-группа «Кис-кис» проводит генеральные репетиции, чтобы выступить с единственным концертом в Тель-Авиве! Ждем всех поклонников крутого женского панк-рока 2 декабря 2022 года в клубе Gagarin. Будет не просто жарко, а горячо!..



Продюсеры в Израиле: Stardust Entertainment



Продажа билетов уже в самом разгаре!

https://bravo.israelinfo.co.il/announce/71361



