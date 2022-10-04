



Израиль готовится закрыть пограничные переходы на Йом-Кипур

Израиль готовится закрыться во вторник вечером на Йом-Кипур, еврейский День искупления и самый священный день еврейского календаря. Силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности на фоне рекордного количества террористических угроз в преддверии праздника.



ЦАХАЛ также закроет пограничные переходы в Иудею, Самарию и Газу, что является стандартной практикой во время еврейских и израильских праздников. Пограничные переходы вновь откроются поздно вечером в среду.



По сообщениям СМИ, сотрудники службы безопасности получили более 80 предупреждений или разведывательных данных о возможных террористических атаках в день праздника, что намного больше, чем в прошлом году.



Согласно новостям 13 канала в понедельник, 26 военных батальонов получат подкрепление в Йом-Кипур, а тысячи израильских солдат останутся на дежурстве вдоль барьера безопасности.



К вечеру вторника дороги будут в значительной степени очищены от автомобилей, что является национальной традицией — их заменит множество людей на велосипедах и других немоторизованных транспортных средствах. Вождение автомобиля во время еврейского Дня искупления считается табу, и многие светские израильтяне превратили этот день в велосипедный праздник, воспользовавшись тем, что дороги свободны от автомобилей.



Для религиозных и традиционных евреев 25-часовой период поста и молитвы должен начаться в 17:45 в Иерусалиме и в 18:01 в Тель-Авиве. Он завершится в среду в 18:55 и 18:57 соответственно.



В течение дня службы безопасности и спасения будут работать в режиме повышенной готовности.



Для службы скорой помощи "Маген Давид Адом" и других медиков Йом-Кипур — один из самых загруженных дней в году, когда по всей стране работают сотни дополнительных врачей, машин скорой помощи и добровольцев.



Большинство травм в Йом-Кипур происходит в результате дорожно-транспортных происшествий, когда десятки тысяч детей и подростков пользуются пустынными улицами, чтобы кататься на велосипедах. Другие распространенные травмы в Йом-Кипур вызваны тем, что родители оставляют детей без присмотра за пределами синагоги, и, конечно же, обезвоживанием и осложнениями поста.



В прошлом году 12-летний мальчик был трагически убит предполагаемым пьяным водителем во время езды на велосипеде, а 11-летний мальчик получил серьезные ранения в другом инциденте.

