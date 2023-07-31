



Израиль: где больше всего холостяков

Центральное статистическое бюро опубликовало данные об одиноких мужчинах и женщинах в каждом крупном городе Израиля.



Статистика показывает - в Израиле стали меньше жениться. В результате сокращения количества браков в еврейском секторе доля одиноких мужчин в возрасте 45-49 лет за последние 20 лет выросла с 6 до 14%. Среди женщин наблюдается более умеренный рост - с 6% одиноких женщин в возрасте 45-49 лет в 2000 году до 11% в настоящее время.



Среди еврейских мужчин 25-29 лет процент одиноких вырос с 57 до 65%, а среди женщин наблюдается еще более удивительный рост - с 36% в 2000 году до 51% сейчас.



И в то же время увеличивается возраст вступления в брак: с 26,9 в среднем 20 лет назад до 27,5 сейчас.



Влияет ли место жительства на то, одиноки вы или нет? Безусловно, и это демонстрируют данные по холостякам и одиноким женщинам в крупных городах, где проживает более 100 000 человек. Вполне ожидаемо, что лидером в этом является Тель-Авив. В возрастной категории 45-49 лет 29,8% женщин и 33,3% мужчин в этом городе - холостяки и разведенные. На втором месте - Рамат-Ган, за ним следуют Бат-Ям и Хайфа.



А кто замыкает список? Бейт-Шемеш, в котором очень мало одиноких мужчин и женщин, и, как и в Бней-Браке, высокая концентрация ультраортодоксов.



Среди молодежи разрыв между светскими и религиозными городами еще более очевиден. В Тель-Авиве 88,4% молодых людей в возрасте 25-29 лет не состоят в браке, в то время как в Бней-Браке и Бейт-Шемеш эта цифра - 19 и 24 процента.

