



Израиль будет использовать ударные беспилотники в антитеррористических операциях

Как сообщили израильские военные, в связи с ростом насилия со стороны палестинцев в Иудее и Самарии командиры ЦАХАЛа прошли подготовку по использованию вооруженных беспилотников во время контртеррористических операций.



Бригадный генерал Янив Алалуф и командир бригады "Менаше" полковник Арик Мойал недавно прошли подготовку по управлению штурмовым командным центром ВВС, который отслеживает и контролирует вооруженные беспилотники.



Израильские военные проводят ночные операции на Западном берегу в рамках операции "Волнорез" в попытке подавить палестинский терроризм на Западном берегу, уделяя особое внимание городам Дженин и Шхем на севере Иудеи и Самарии. За четыре месяца с момента ее начала проведено более 2050 контртеррористических операций, в ходе которых задержано более 1500 разыскиваемых лиц и изъяты сотни единиц оружия.



С ростом насилия начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави предупредил, что в случае необходимости военная активность на Западном берегу может усилиться. Выступая в понедельник на военной конференции, он возложил часть вины за насилие на Палестинскую автономию, беспомощность сил безопасности которой приводит к отсутствию управления в некоторых районах Иудеи и Самарии и росту терроризма.



За последнее десятилетие оперативное использование дронов военно-воздушными силами по всему миру резко увеличилось, и теперь почти в каждой операции используются БПЛА. Дроны сыграли большую роль в операции "Страж стен" в мае. Согласно данным, обнародованным АОИ, за 11 дней боевых действий с участием группировок Газа беспилотники выполнили около 643 вылетов с общим налетом 132,6 часа.

