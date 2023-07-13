



Изнуряющая жара надвигается на юг Европы: Где будет очень горячо

Метеослужба Испании заявила, что термометры могут достигать 45 С⁰ в юго-восточных районах Пиренейского полуострова. Эта отметка была достигнута в понедельник, 10 июля, в деревне Лоха недалеко от Гранады. По словам метеоролога Рубена дель Кампо из национального метеорологического агентства Испании, более 100 метеостанций зарегистрировали 12 июля температуру не менее 35 градусов по Цельсию уже в 6 утра.



“Мы ожидаем, что температура в целом упадет с приходом прохладных ветров с севера и востока, за исключением юго-востока и юга Андалусии, где горячие ветры вызовут резкое повышение температуры”, – сказал синоптик.



Хотя в ближайшие дни на Пиренейском полуострове ожидается некоторое облегчение, в других европейских странах будет жарко.



В 10 городах Италии объявлен режим повышенной опасности от жары для пожилых людей и других уязвимых групп населения. Ожидается, что в среду на внутренней территории Сардинии температура превысит 40 С⁰.



Температура также начала повышаться в Греции, где, по прогнозам, в ближайшие дни жара в некоторых частях страны может достичь 44 С⁰. Власти запретили доступ в заповедники и леса, чтобы снизить риск лесных пожаров , а муниципалитеты открыли зоны с кондиционерами в общественных зданиях, чтобы люди могли укрыться от жары. Министерство сельского хозяйства Греции ввело ограничения на транспортировку и рабочее время животных, таких как лошади и ослы. Запрещено использовать работу животных при температуре 35-39°C в тени.



Ожидается, что в Средиземноморском регионе температура будет повышаться быстрее, чем во многих других районах земного шара, из-за изменения климата.