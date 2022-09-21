



Изменения в расписании маршрутов "Эгед" накануне Йом Кипур

Накануне Йом Кипур, во вторник 4.10.22, работа междугородних и городских автобусных линий компании "Эгед" будет прекращена поэтапно с 13:00 до 14:00.



Вечером Йом Кипура, в среду, 5.10.21, работа городских автобусных линий возобновится поэтапно с 20:00, междугородних – с 21:30.

