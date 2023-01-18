



Изменение маршрутов общественного транспорта в районе Кирьят-Шарет

В соответствии с новыми правилами дорожного движения, в городе Холон будут внесены изменения в маршруты линий «Эгед» в Холоне с 22 января 2023 года.



1.Маршрут №16 Холон - Ришон ле-Цион (центральный автовокзал).



В сторону Холона: будет проходить по обычному маршруту до улицы а-Малка – угол а-Рокмим, не будет проходить по улице а-Рокмим, вместо этого автобус будет ехать прямо по улице а-Малка, затем повернет налево на шдерот Иерушалаим, и завершит свой маршрут на пересечении шдерот Иерушалаим – угол Мифрац Шломо.



В сторону Ришон ле-Циона: маршрут будет отправляться от терминала Кирьят-Шарет, не будет проходить через шдерот Иерушалаим, а вместо этого он пойдет на ул. А-Меркава, налево до улицы а-Рокмим, а оттуда продолжит свой обычный маршрут.



2.Маршрут №146 Холон (Вольфсон) - Рамат-Ган (Каньон Аялон)



Изменение маршрута в сторону Кирьят Шарет



В сторону Бней-Брака: будет проходить по обычному маршруту до улицы Давид Элиэйзер, угол Керен ха-Йесод, продолжит движение прямо по улице Давид Элиэйзар, повернет налево

К Мифрац Шломо, налево на Моше Шарет, направо к на Алюфей Цаал, прямо

по улице а-Малка, а оттуда продолжит свой обычный маршрут.

В сторону Холона: тот же маршрут, что и в направлении Бней Брака.



3.Маршрут №163 Ришон ле-Цион (центральный автовокзал) - Тель-Авив-Яффо (центральный автовокзал)



В сторону Тель-Авива: автобус будет двигаться по обычному маршруту до развязки Холон мизрах,

поедет по 4 шоссе до развязки а-Шваа, по шоссе 44, и продолжит движение

по обычному маршруту.

В сторону Ришон-Ле-Циона: тот же маршрут, как и в направлении Тель Авива.

Не заходит в Холон



4.Маршрут №4

В сторону Кирьят-Шарет: будет проходить по обычному маршруту до улицы а-Малка – угол шдерот Иерушалаим, не будет проходить через район Кирьят-Шарет.



А вместо этого он повернет налево на шдерот Иерушалаим и закончит свой маршрут

на пересечении шдерот Иерушалаим - угол Мефрац Шломо.



В сторону больницы Вольфсон: маршрут не будет проходить через район Кирьят Шарет, вместо этого выйти из терминала Кирьят-Шарет на улицу а-Меркава, повернет налево на улицу а-Рокмим, направо на улицу а-Малка и оттуда продолжится по обычному маршруту.

Не проходит через Кирьят-Шарет



5.Маршрут №5 терминал Кирьят Шарет Больница Вольфсон



В сторону Кирьят-Шарет: автобус будет двигаться по обычному маршруту до

Мифрац Шломо, угол шдерот Иерушалаим, продолжится прямо до улицы а-Лехав, повернет

направо на улицу а-Рокмим, налево на улицу а-Манор, направо на улицу а-Оргим, и оттуда продолжит свой обычный маршрут. Новый маршрут

Не объезжает комплекс Азриэли Холон.

В направлении больницы Вольфсон: нет изменений.

Изменение маршрута в промзоне



6.Маршрут №11 Холон - Ришон ле-Цион (автостоянка "Хоним носим")



В сторону Холона: автобус будет двигаться по обычному маршруту до Мифрац Шломо – угол

шдерот Иерушалаим, не будет объезжать комплекс Азриэли Холон, вместо этого повернет направо на шдерот Иерушалаим и завершит свой маршрут.



В сторону Ришон-ле-Циона: автобус отправляется от терминала Кирьят-Шарет на улицу а-Меркава,

повернет налево на улицу а-Рокмим, налево на улицу а-Лахав. Оттуда продолжит свой обычный маршрут.

Новый маршрут не огибает комплекс Азриэли.



Подробнее об изменении маршрутов и новых станциях — на сайте www.egged.co.il

Дополнительную информацию можно получить по тел. *2800 и по тел. *8787.





