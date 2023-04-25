



"Изкор" во всем мире: Тысячи евреев диаспоры участвовали в церемонии Дня памяти

Сегодня (понедельник) сотни тысяч евреев из 60 стран мира приняли участие в ежегодной церемонии организации "Маса" в канун Дня памяти павших в войнах Израиля. Речь идет о традиционной и уникальной церемонии для евреев диаспоры и новых репатриантов. Церемония состоялась в Латруне в присутствии нескольких тысяч участников "Масы" и является единственным официальным мероприятием на английском языке. В центре внимания церемонии - истории солдат-одиночек, граждан страны и новых репатриантов, приехавших в Израиль со всего мира и павших во время службы в ЦАХАЛе или погибших в терактах.



Сотни тысяч молодых людей с еврейскими корнями, выпускники "Масы" и лидеры еврейских общин со всего мира, включая Россию, Украину, Марокко, Филиппины, Турцию, США, ЮАР, Канаду, Британию, Австралию, Новую Зеландию, Бразилию, Аргентину и многие другие приняли участие в церемонии в онлайн формате.



На самой церемонии в Латруне присутствовали около 7000 участников программ "Маса", десятки делегаций со всего мира, включая председателя попечительского совета Еврейского агентства, президента еврейских федераций в США и председателя попечительского совета "Керен ха-Йесод", а также глава ЕА «Сохнут» Дорон Альмог, депутаты Кнессета Владимир Беляк и Цега Мелаку, секретарь правительства Йоси Фукс, гендиректор "Маса" Офер Гутман, представители ЦАХАЛа, семьи погибших.



В этом году церемония была посвящена 75-й годовщине независимости Израиля под названием "Связаны навсегда" - ярким напоминанием о глубоких и прочных узах, связывающих евреев Израиля и диаспоры.



На церемонии были рассказаны истории покойной репатриантки из Франции *Ширель Абукарат*, служившей в полиции и погибшей в теракте в Хадере; покойной *Джойс Файнберг*, убитой во время резни в синагоге в Питтсбурге в 2018 году; покойного репатрианта из Украины капитана *Александра Шварцмана*, погибшего в бою во время Второй ливанской войны; покойного репатрианта из России *Михаила Ладыгина*, убитого террористом в Ариэле; покойного репатрианта из США лейтенанта *Карми Илана*, погибшего при исполнении долга и других павших в терактах и войнах Израиля.



*Глава ЕА "Сохнут", генерал (в отставке), Дорон Альмог*: "Общая судьба евреев в диаспоре и в Израиле выражается в духе самоотверженности павших в войнах Израиля и погибших в терактах во всем мире. Жертва погибших является источником вдохновения для дальнейшей сионисткой деятельности, вытекающей из взаимного поручительства и любви к человечеству. Государство Израиль было основано и построено благодаря этому поручительству, благодаря самоотверженности и безусловной любви. Мы обязаны продолжать строить его вместе, помнить о том, что нас объединяет и сближает".



*Гендиректор организации "Маса", Офер Гутман*: "В 75-й год независимости Израиля мы проводим церемонию, приуроченную ко Дню памяти павших в войнах и терактах Израиля, под заголовком «Связаны навсегда». Нам важно поделиться с участниками наших программ и сотнями тысяч евреев в диаспоре историями героизма и отваги лучших сыновей и дочерей Эрец-Исраэль. Молодые люди, приезжающие в Израиль по программам "Маса" и отмечающие здесь Национальные дни, иногда впервые, на этой уникальной церемонии, слышат историю павших евреев диаспоры и новых репатриантов. Это одно из самых значимых событий во время их пребывания в Израиле, и оно позволяет им почувствовать неотъемлемой частью израильского общества, пережив символичный и значимый день в жизни каждого израильтянина, такой как День Памяти".



По различным программам "Маса", основанной ЕА "Сохнут" и правительством Израиля, в Израиль каждый год приезжают около 14,000 молодых людей с еврейскими корнями из десятков стран мира, чтобы учиться, преподавать, заниматься волонтерской деятельностью и проходить практику. Участники программ находятся в Израиле значительный период времени от 4 до 10 месяцев, в течение которого вносят свой вклад в израильское общество и экономику, развиваются и растут профессионально, укрепляют еврейскую самоидентификацию и углубляют свою связь с Израилем и еврейским народом.



Фото: организация "Маса"