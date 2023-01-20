



Избавьтесь от лишнего – не то мир вышвырнет сам. Прогноз "Бацзы" на 20 января

Mignews делится "Прогнозом дня", который основан на древней китайской системе "Бацзы".



Китайская система "Восьми иероглифов судьбы" 20 января советует начать разгребать завалы, в противном случае мир сам выкинет что-то из вашей жизни.



Энергии пятницы разбудят желание произвести большую чистку. Лучше всего этому желанию последовать и организовать ликвидацию всего отжившего и устаревшего. А если желания нет, то есть большая вероятность, что мир сам решит, что именно следует удалить из вашей жизни. С энергиями не спорят.



Совет дня: нужно обязательно устроить генеральную уборку. Где – выбирайте сами: можно в квартире, можно в офисе, можно во дворе, даже в теле собственном можно. Главное – нужно удалить из своего пространства что-то, что уже отслужило свой срок и скорее мешает, а не помогает вам двигаться вперед.



Предостережение дня: не подписывайте важные контракты и не начинайте серьезных дел. Энергии дня могут серьезно подпортить вам удачу в таких вопросах.