



Из-за жары: Пешеходные маршруты в Израиле будут закрыты до воскресенья

Управление природы и парков объявило, что в связи с ожидаемой тепловой нагрузкой в ​​ближайшие дни разведение костров будет категорически запрещено во всех заповедниках и национальных парках из-за пожароопасности – с сегодняшнего дня до воскресенья включительно.



Также сообщается, что “Израильская тропа” в заповеднике Нахаль-Амуд будет закрыта для туристов между бассейнами Шекви и маршрутом 85, а также маршрут между Мицпе-Хаим и Эйн-Сетер и спуск к Нахаль-Мейн. Кобс. “Змеиная тропа” в Масаде, все пешеходные тропы в Иудейских горах и все пешеходные тропы в заповеднике Эйн-Геди также будут закрыты.



Временно не будут доступны для туристов и следующие маршруты в Иудейской пустыне и долине реки Иордан: Евфрат, Дарга, Ог, Машаш, Талкид Пиран, Теко и Ятев (Уджа), а также все альпинистские маршруты в Иудейской пустыне.



Власти подчеркивают, что в эти дни можно путешествовать по местам, где продолжительность поездки невелика, маршрут затенен и есть места, где можно освежиться и попить воды.