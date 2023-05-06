



Из-за засухи Франция запретила садовые бассейны

Министр экологического перехода Франции Кристоф Бешу заявил, что Восточные Пиренеи, граничащие с испанской Каталонией, будут официально объявлены засушливыми районами "кризисного уровня" с 10 мая.



С того же дня вступят в силу запреты на мойку автомобилей, полив садов и наполнение бассейнов.



"Нам нужно избавиться от нашей культуры изобилия", — сказал Бешу.



Объясняя, почему власти решили запретить продажу садовых бассейнов, он сказал: "Это делается для того, чтобы у людей не возникало искушения делать то, что им на самом деле не разрешено делать в любом случае, а именно наполнять их.



"Восточные Пиренеи — это департамент, в котором не было ни одного дождливого дня за год. Когда вы находитесь в таком кризисе, все очень просто: это питьевая вода и ничего больше. Изменение климата происходит здесь и сейчас. Нам нужно отказаться от нашей культуры изобилия. Нам нужно проявлять гораздо больше сдержанности в том, как мы используем ресурсы, которые у нас есть", - сказал министр.



Восточные Пиренеи станут четвертым районом, где засуха официально находится на "кризисном" уровне. Более 40 других, что составляет почти половину страны, уже находятся на уровне "наблюдения", что предвещает еще больший дефицит, чем в прошлом году.



В некоторых частях района уровень водоносных горизонтов настолько низок, что эксперты опасаются просачивания солей из моря, что сделает водопроводную воду непригодной для питья. Низкий уровень водоносного горизонта также означает более высокую концентрацию загрязняющих веществ, которые также могут серьезно ухудшить качество воды.



Президент Эммануэль Макрон в прошлом месяце объявил о общенациональной программе водоснабжения с обещаниями инвестиций для ограничения утечек и увеличения повторного использования. Он также обозначил "прогрессивный тариф на воду", при котором потребление сверх определенного количества, например, для бассейнов, будет оплачиваться по более высоким ставкам.



По словам Бешу, в этом году около 2000 деревень и городов могут лишиться водоснабжения. В прошлом году 1000 муниципалитетов столкнулись с серьезными проблемами, из которых около 400 должны были быть обеспечены бутилированной водой или передвижными цистернами.



"Война за воду, спровоцированная падением запасов, представляет собой реальную угрозу нашему национальному единству", — сказал министр.

