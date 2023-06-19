Новости » Life Style
Из-за засухи фламинго не прилетели гнездиться в испанскую лагуну
19.06.2023 05:37 Ирина Демьянова

Из-за засухи фламинго не прилетели гнездиться в испанскую лагуну


В Испании в этом году тысячи фламинго не прилетели на свое традиционное место гнездования в лагуну Фуэнте де Пьедра. Как, сообщает BBC, из-за засухи.

Лагуна Фуэнте де Пьедра с соленой водой – самая большая лагуна в Андалусии и одна из самых больших в Испании. Она известна тем, что туда прилетают на гнездование тысячи фламинго, в лучшие годы – до 10 000 пар, поэтому является туристическим магнитом для любителей наблюдения за птицами. С 1984 года эта территория имеет статус заповедника. 

Сейчас лагуна почти пересохла. В результате всего лишь несколько десятков взрослых фламинго прилетели гнездиться.

Обычно орнитологи проводили кольцевание новых птенцов для дальнейших наблюдений за птицами, но из-за аномальной ситуации кольцевание проводить не будут.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы