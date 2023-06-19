



Из-за засухи фламинго не прилетели гнездиться в испанскую лагуну



В Испании в этом году тысячи фламинго не прилетели на свое традиционное место гнездования в лагуну Фуэнте де Пьедра. Как, сообщает BBC, из-за засухи.



Лагуна Фуэнте де Пьедра с соленой водой – самая большая лагуна в Андалусии и одна из самых больших в Испании. Она известна тем, что туда прилетают на гнездование тысячи фламинго, в лучшие годы – до 10 000 пар, поэтому является туристическим магнитом для любителей наблюдения за птицами. С 1984 года эта территория имеет статус заповедника.



Сейчас лагуна почти пересохла. В результате всего лишь несколько десятков взрослых фламинго прилетели гнездиться.



Обычно орнитологи проводили кольцевание новых птенцов для дальнейших наблюдений за птицами, но из-за аномальной ситуации кольцевание проводить не будут.



