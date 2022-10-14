



Из-за мобилизации в России возник дефицит учителей

Неожиданно мобилизация ударила по образованию в РФ: учителя либо бегут из страны, либо идут воевать в Украину.



Об этом сообщается в материале издания "Верстка".



По данным издания, призыв мужчин на фронт и отказ властей давать учителям "бронь" парализует образовательный процесс. Учителя, пытаясь избегать повесток, прячутся и перестают выходить на связь, или эмигрируют. При этом уезжают и учительницы.



"Верстка" пишет, что в некоторых школах уехало 80% педагогического состава, а частные школы оказываются на грани закрытия.



Как отмечается, на фронт забирают не только рядовых учителей, но и "заслуженных". 27 сентября учитель из Уфы Мирас Ишдавлетов получил звание "Заслуженный учитель Республики Башкортостан". Но через день его мобилизовали.



Глава профсоюза "Учитель" Юрий Варламов заявляет, что в некоторых школах ситуация стала критической, так как преподавать просто некому. В связи с этим профсоюз обратился президенту РФ и правительству с просьбой предоставить учителям отсрочку от мобилизации