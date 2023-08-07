



Из-за измены: Натали Портман разводится с мужем после 11 лет брака

После нескольких месяцев слухов о семейных проблемах объявлено, что Натали Портман и Бенжамен Мильпье приняли решение расстаться. 42-летняя обладательница “Оскара” и 46-летний французский хореограф танцев и решили расстаться после более чем десяти лет совместной жизни. Об этом пишет HollywoodLife.



“После того, как стало известно о его романе, супруги пытались работать над своим браком, но, вероятно, безуспешно”, – сообщил инсайдер изданию.



Новости о разводе Натали последовали за сообщениями о том, что у ее мужа была внебрачная связь. За несколько дней до объявления о разрыве, 4 августа, Натали сфотографировали без обручального кольца, когда она приехала в Австралию. Ранее этим летом актрису в слезах заметили на скамейке в парке вместе с Бенджамином и их детьми.



О внебрачной связи Бенджамина стало известно в начале июня. Вскоре журнал PEOPLE сообщил, что “роман был недолгим, Бенджамин и Натали остаются вместе”.



Натали и Бенджамин познакомились на съемках фильма “Черный лебедь” в 2010 году. У них завязался роман, и спустя два года они решили пожениться. В 2011 году у них родился сын, а в 2017 году – дочь.