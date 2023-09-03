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Из-за беременной Кортни Кардашьян ее муж экстренно отменил концерты
03.09.2023 11:25 Алина Груднева

Из-за беременной Кортни Кардашьян ее муж экстренно отменил концерты

Муж беременной теледивы Кортни Кардашьян Трэвис Баркер внезапно отменил несколько концертов Blink-182 в рамках европейского тура.

По данным газеты The Daily Mail, пару после этого заметили на выходе из больницы в Лос-Анджелесе.

Ни Трэвис, ни Кортни не рассказывают, с чем был связан внезапный визит в медицинское учреждение.

"Из-за неотложных семейных дел Трэвису пришлось вернуться домой в Штаты. Концерты в Глазго, Белфасте и Дублине откладываются", - сообщает музыкальный коллектив.

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