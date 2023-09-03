Из-за беременной Кортни Кардашьян ее муж экстренно отменил концерты
Муж беременной теледивы Кортни Кардашьян Трэвис Баркер внезапно отменил несколько концертов Blink-182 в рамках европейского тура.
По данным газеты The Daily Mail, пару после этого заметили на выходе из больницы в Лос-Анджелесе.
Ни Трэвис, ни Кортни не рассказывают, с чем был связан внезапный визит в медицинское учреждение.
"Из-за неотложных семейных дел Трэвису пришлось вернуться домой в Штаты. Концерты в Глазго, Белфасте и Дублине откладываются", - сообщает музыкальный коллектив.
PICTURED: Pregnant Kourtney Kardashian and Travis Barker are seen leaving LA-area hospital after rocker abruptly postponed European tour to deal with 'urgent family matter'— Nicola Cummings (@NicolaCumming13) September 3, 2023
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